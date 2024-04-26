В Подольске прошла акция «Диктант Победы»

В преддверии 9 Мая свое знание истории Великой Отечественной войны также проверили председатель горсовета Алексей Никулин и первый заместитель председателя, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева, депутат Мособлдумы Павел Максимович и еще более 1700 подольчан. В их числе юнармейцы, студенты колледжей и ветераны

Центральной площадкой диктанта традиционно стал Выставочный зал. Всего в Подольске было 39 локаций. На некоторых все желающие, помимо тестирования, могли написать слова поддержки нашим защитникам. Письма обязательно передадим главным адресатам — участникам спецоперации.

«Уверен, что участники из нашего Городского округа традиционно покажут высокие результаты. Подрастающее поколение подольчан искренне интересуется историей своего Отечества. Это очень важно, ведь именно сегодняшние школьники и студенты — основа будущего России», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Результаты диктанта появятся на официальном сайте акции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.