В Подольске прошел местный политсовет «Единой России»

«Это отличный знак, который говорит о том, что наша команда постоянно развивается и растет. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и уверены, что вместе мы сможем достичь больших успехов и реализовать наши общие цели. На местном политическом совете было принято много важных решений, и мы готовы к новым вызовам и достижениям», — отметил Григорий Артамонов.

Ключевым вопросом на повестке были предстоящие выборы в Совет депутатов округа. Однопартийцы одобрили кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в Совете депутатов муниципалитета. Кандидатом в депутаты стала Ольга Сухарева. Сейчас Ольга руководит местной общественной приемной партии «Единая Россия», ведет активную работу с некоммерческими организациями, совместно с которыми проводится большое количество мероприятий на территории округа. Активно помогает участникам СВО.

«Имея большой опыт в сфере молодежной политики есть огромное желание помогать и быть полезной. Находясь в коллаборации с НКО и общественными организациями, есть много идей, предложений и проектов, которые хотелось бы реализовать и воплотить в жизнь», — поделилась Ольга Сухарева.

В том числе в работу кандидата в совет депутатов будет входить и реализация Народной программы партии. Как известно, программа реализуется на основе наказов жителей. В предвыборное время Ольга Сухарева при поддержке «Единой России» проведет сбор предложений от жителей 13-го избирательного округа. Все предложения рассмотрят и включат в перечень на реализацию.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Игорь Брынцалов уделил особое внимание работе партийцев в рамках исполнения наказов избирателей, которые в 2021 году легли в основу Народной программы „Единой России“. Новый сбор наказов партия проведет в 28 округах Московской области, где этой осенью пройдут муниципальные выборы, в том числе и в Подольске. Также отмечу необходимость не только сбора предложений, но и своевременного контроля за их исполнением и предоставлении отчетов жителям о проделанной работе», — прокомментировал Павел Максимович.

Выборы состоятся уже 8 сентября.

В ходе встречи также выбрали трех членов счетной комиссии, назначили уполномоченного представителя избирательного объединения. Утвердили отчет о работе фракции в горсовете за первое полугодие 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.