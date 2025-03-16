В Подольске прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья»

Финальный тур городского конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья» в рамках спартакиады дошколят прошел в Подольске, сообщили в пресс-службе округа.

В мероприятии приняли участие семьи из семи дошкольных отделений, победившие в подгрупповом туре соревнований «Спортивной дошкольной лиги».

По итогам финального тура первое место у семьи Алиевых, выступавших от МОУ «Лицей № 1» поселка Львовский ДО 3. Второе место заняла команда Ситниковых от МОУ СОШ № 12 ДО 2. Третье место у семьи Старостиных, представлявших МОУ СОШ № 33 ДО «Ивушка».

Победители конкурса получили кубки, медали и развивающие игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава региона.