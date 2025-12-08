В Подольске построят новый комплекс по производству консервированных фруктов и овощей

Российская компания «БиФреш», один из ведущих отечественных производителей пищевой продукции, получила разрешение на строительство современного производственно-складского комплекса по выпуску консервированных фруктов и овощей в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«БиФреш» существует с 2008 года и за это время зарекомендовал себя как крупный поставщик свежих и переработанных продуктов питания. В арсенале компании — сотрудничество с крупнейшими российскими розничными сетями, такими как «Х5 Group», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента» и другие, а также партнерство с перерабатывающими предприятиями, функционирующими в Московской, Брянской, Волгоградской областях и за их пределами.

Источником развития стал проект в рамках государственной программы «Земля за 1 рубль», в рамках которого «БиФреш» получил земельный участок в аренду для реализации импортозамещающего проекта по созданию собственного комплекса по производству консервированных фруктов и овощей. Мощность нового предприятия составит 4,8 тысячи тонн продукции в год, что значительно расширит производственные возможности компании и снизит зависимость от импортных поставок. Общий объем инвестиций для реализации данного проекта оценивается в 350 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что новое предприятие обеспечит развитие локального производства и поставок продукции внутри страны, укрепляя позиции российских производителей на рынке фруктов и овощных консерваций.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.