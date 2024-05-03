В Подольске появится мурал с изображением Героя Советского Союза Талалихина

Контуры изображения легендарного летчика, который одним из первых совершил ночной воздушный таран фашистского бомбардировщика в августе 1941 года, уже сейчас можно увидеть на доме № 23 по Октябрьскому проспекту. Высота мурала будет около 35 м, ширина — 15 м. Такой масштаб сложно не заметить.

За работу взялись известный художник Илья Демченко и преподаватель школы граффити Артем Базарнов.⁣⁣ Авторы провели тщательную подготовку к процессу. Разметку будущего рисунка на стене удалось выполнить с помощью проектора, что очень ускорило процесс.

«Воспользовались крышей одного из магазинов напротив. Повезло, что луч проектора смог достать до стены. Иначе пришлось бы действовать по старинке — переносить контур по сетке. На это бы ушло гораздо больше времени. Уже в процессе будем устранять возникающие неточности», — поделился Илья Демченко.

После неба и самолета начнется прорисовка портрета молодого Героя. Кроме этого, мурал украсит изображение яблоневого цвета — символа весны и возрождения, для многих и Дня Победы.

Художники планируют полностью завершить стрит-арт к 9 Мая. Но все же торопиться не будут. Ведь главное — выполнить работу качественно и с душой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.