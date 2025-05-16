В Подольске подготовили более 2 тыс экспертов для проведения итоговой аттестации

В Подольске подготовили более 2 тыс. специалистов для экзаменов в 27 пунктах проведения ОГЭ и 12 пунктах проведения ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все специалисты для проведения государственной итоговой аттестации прошли обучение на муниципальном, региональном и федеральном уровнях и получили соответствующие сертификаты.

Подготовили членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов и руководителей общеобразовательных организаций.

В преддверии ГИА провели совещание с директорами школ, на котором обсудили вопросы нормативного правового регулирования ГИА, технической готовности и соблюдения мер безопасности участников экзаменов.

Выпускные в школах округа назначены на 28 июня. До этого дня 11-классников ждут экзамены. Горячая пора начнется в пятницу 23 мая, на этот день назначены ЕГЭ по истории, литературе и химии.

27 мая сдают единый государственный экзамен по математике, 30 мая — по русскому языку. 2 июня будет ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10 и 11 июня — ЕГЭ по информатике и иностранным языкам (устная часть).

С 16 по 23 июня назначены резервные дни для выпускников 11-х классов, кто не смог явиться на экзамен в основной день по уважительной причине, досрочно завершил экзамен или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русскому языку или математике).

3 и 4 июля выпускники смогут по своему желанию пересдать один из предметов для улучшения своего результата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.