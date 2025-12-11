сегодня в 19:06

В Подольске в этом году будут работать 16 елочных базаров

В Подольске с 20 декабря откроют 16 елочных базаров, они будут работать до 1 января. На них жители и гости региона смогут приобрести живые новогодние деревья — ели, сосны и пихты разных размеров, сортов, в том числе от местных производителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадках помимо живых деревьев предложат еловый лапник и другую новогоднюю продукцию. На каждом официальном елочном базаре продавцы будут обязаны предъявить сертификаты качества и сопроводительную документацию.

Елочные базары находятся по адресам: ул. Свердлова, 26; ул. Советская и ул. Комсомольская, вблизи Центрального рынка — 4 точки; ул. Ак. Доллежаля, 39 — 2 точки; ул. Ак. Доллежаля, 3; ул. Ватутина, 81; ул. Багратиона, 19; ул. Б. Серпуховская, 5; ул. Б. Серпуховская, 229б; ул. Профсоюзная, 12; ул. Профсоюзная, 13. Также в микрорайоне Климовск на ул. Циолковского, 20а и на улице Симферопольская, 35.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.