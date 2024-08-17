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В Подольске очистили зону отдыха на Лаговском пруду

В микрорайоне Львовский Подольска свыше 50 человек приняли участие в субботнике, сообщили в администрации городского округа Подольск.

Коллектив АО «Дикси-ЮГ» совместно с управлением потребительского рынка администрации городского округа и территориальным отделом микрорайона Львовский провели акцию по очистке общественной территории зоны отдыха у воды на Лаговском пруду.

В начале лета власти округа привели в порядок Лаговский пруд и прилегающую к нему территорию. Специалисты механизированным способом очистили водоём от камышовых порослей, упавших в воду деревьев, другого мусора.

На береговой территории подрядчик покосил траву, провёл опиловку аварийных деревьев, убрал навалы мусора. Всего очистили более четырех гектаров.

По просьбе жителей здесь обновили детскую игровую площадку, установили новые раздевалки и увеличили количество урн.

Местные жители очень любят проводить на пруду время и даже организовали дополнительную зону для игры в волейбол.

Глубина пруда составляет около трёх метров. Полоса для отдыха у воды протяжённостью около одного километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.



