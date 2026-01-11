В Подольске очистили от снега более 350 домовых территорий

В Подольске круглосуточно расчищают от снега дворы и дороги. К уборке региональных и муниципальных магистралей, общественных пространств привлекли почти 300 человек, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Задействовано около 100 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и автогрейдеры. Основная нагрузка лежит на работниках Подольского комбината благоустройства. За прошедшую ночь их силами дополнительно вывезено порядка 500 кубометров снега.

«Управляющие организации задействовали свыше 500 дворников. Работы проведены более чем на 350 придомовых территориях, очищено свыше 4,5 тысячи входных групп», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

С 10 января синоптики прогнозируют улучшение погодных условий, осадки постепенно будут ослабевать. Работы по ликвидации последствий снегопада в Подольске продолжат в усиленном режиме.

Артамонов в очередной раз попросил автолюбителей по возможности воздержаться от выезда на личном транспорте и не оставлять автомобили в местах работы спецтехники, а пешеходов соблюдать осторожность и быть внимательными. Все службы округа работают в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.



«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.