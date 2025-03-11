В Подольске начали сборку корпуса реактора для атомного ледокола «Ленинград»

На заводе «ЗиО-Подольск» начали сборку реактора РИТМ-200 для атомохода «Ленинград». 11 марта дан старт механической обработке фланца РИТМ-200 — будущего сердца строящегося ледокола. Вес реакторной установки РИТМ-200 составит почти 150 тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Росатом» продолжает создавать ледоколы и воплощать в жизнь масштабный план развития Северного морского пути, который был запущен по решению президента РФ Владимира Путина. С вводом в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов станет возможным обеспечение круглогодичной навигации по всему Северному морскому пути для доставки углеводородной продукции на рынки других стран.

Предприятия «Росатома» собрали уже 10 РИТМ-200 для новейших атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Благодаря им атомоходы стали быстрее, получили способность колоть лед толщиной до 3 м и заходить в устья рек, что помогает увеличивать количество рейсов по льдам Арктики.

26 января 2024 года на Балтийском заводе состоялась закладка пятого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Первые четыре — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» — уже вошли в состав флота Госкорпорации «Росатом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.