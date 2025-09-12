В Подольске на выборах в Совет депутатов округа проголосовали участники СВО и ветераны ВОВ

В Подольске свой выбор сделали люди разных поколений от героев современности до ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кавалер ордена Мужества, доброволец СВО Тимур Башкин пришел на избирательный участок вместе со своей дочерью Вероникой. Он отметил, что голосование для него — это не только гражданский долг, но и вклад в будущее детей.

Также участие в выборах принял почетный житель округа, ветеран Великой Отечественной войны Константин Гаврилович Дербаков. В свои 103 года он лично пришел во Дворец культуры «Октябрь». Для него выборы — это неотъемлемая часть жизни, ведь впервые он голосовал еще в 1950-е годы.

На избирательном участке № 2379 среди проголосовавших был военный ветеран Евгений Патрушев вместе с супругой.

«Голосование — это возможность влиять на развитие района и реализацию важных проектов», — сказал Патрушев.

На избирательных участках также побывали участники специальной военной операции Андрей Черепенников и кавалер двух орденов Мужества Павел Глевский. Они проверили порядок проведения голосования.

«Важно, что людей разных эпох объединяет ответственность за судьбу страны и верность своему гражданскому долгу», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Выборы в Подольске проходят на высоком уровне организации и показывают, что представители разных партий и общественных организаций готовы объединяться ради общего дела — обеспечения честного и прозрачного голосования для всех жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.