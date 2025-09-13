В Подольске на выборах в Совет депутатов мобильные пункты выезжают для голосования в деревни

В Подольске во время выборов в Совет депутатов округа для удобства жителей в отдаленные населенные пункты приезжают мобильные избирательные участки. Они особенно востребованы среди пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями передвижения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В первый день выборов мобильный пункт проехал по деревням Северово, Бережки, Бородино, Кутьино, Жарково, Дмитрово, Сергеевка, Борьево, Лаговское, Слащево, а также приезжал в поселок Стрелковской фабрики.

13 сентября, автобус с избирательной комиссией направили в деревни Акишово, Лемешово, Докукино, Булатово, Никулино, Лучинское, Сертякино, Валищево, Матвеевское, Алтухово, Хряслово, Новоселки, Новогородово, Гривно, село Покров, а также в поселки Сельхозтехника, Сертякино, Поливаново, Состовый Бор, ЖК Каскад Парк.

На выборах депутатов горсовета также предусмотрена возможность голосования на дому. Ею могут воспользоваться те, кто по состоянию здоровья или другим причинам не сможет прийти на участок. Заявление необходимо подать до 14:00 14 сентября.

«Особое внимание мы уделили жителям отдаленных населенных пунктов, где работают выездные комиссии. Обеспечили все условия для тайного и комфортного голосования», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.