В Подольске на производстве «Петровакс Фарм» проводят экскурсии для школьников

В Подольске с начала 2025 года производственный комплекс «Петровакс Фарм» посетило более 40 студентов, до конца года здесь встретят еще одну группу молодых специалистов. За это же время стажировку на производственном комплексе прошли 16 студентов, трое из них впоследствии стали штатными сотрудниками, в центральном офисе семь студентов из стажеров перешли на позиции специалистов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Петровакс Фарм» активно развивает сотрудничество с вузами и ссузами, среди них — МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Д. И. Менделеева, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Чеховский колледж и многие другие. Проводят для студентов экскурсии и Дни открытых дверей на производстве, участвуют в ярмарках вакансий и проекте «Шаг в карьеру», организуют карьерные встречи. В 2026 году планируют увеличить количество учебных учреждений для партнерства, чаще проводить выездные лекции, мастер-классы и совместные дни карьеры, разработать углубленные практические модули.

Программа стажировки на заводе включает наставничество, учебные модули по GMP стандартам и безопасным производственным практикам.

Компания приглашает молодых специалистов на все стартовые (линейные) позиции в разных подразделениях. Требования к образованию зависят от направления. На заводе предпочтительны специалисты с образованием в области фармации, медицины, биотехнологий, химии и биологии. Для инженерных служб также рассматривают кандидатуры, получившие технические специальности. На производстве возможен прием кандидатов без опыта с последующим обучением. В службе главного инженера и службе качества рассматривают выпускников как высших, так и средне-специальных учебных заведений.

Недавно провели экскурсию для 20 студентов 3-4 курса Чеховского колледжа. В программу включили исторический экскурс, рассказ об этапах разработки лекарственных препаратов, посещение производственных участков, лабораторий контроля качества и энергоблока. В конце гостей ждала интерактивная сессия «Карьера в компании: путь от стажера до сотрудника».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.