В Подольске медовый сомелье поделился с долголетами секретами пчеловодства

В спортивном комплексе «Труд» в территориальном отделении клуба «Активное долголетие» по Центральному району 17 февраля прошла лекция «Все о меде и пчелах». Пчеловод Иван Козярский рассказал участникам программы «Активное долголетие» об истории пчеловодства, особенностях разведения медоносных пчел и ухода за ними, сообщает пресс-служба организаторов программы.

Козярский позиционирует себя как медовый сомелье, дегустатор‑эксперт по медовой продукции и председатель ассоциации медовых дегустаторов России. Он рассказал, что пчелы зимуют в омшанике, а летом их ульи стоят на разных площадках в экологически чистых местах неподалеку от цветущих культур, в том числе в лесу. Выбирая, где установить улей, владелец пасеки может получить разные сорта меда — каштановый, кориандровый, акациевый, гречишный и другие.

Козярский подробно осветил полезные свойства продуктов пчеловодства. Рассказал, как отличить качественный продукт и сберечь на длительное время.

«Даже не знала, что мед нужно хранить при температуре не выше +18 °С, иначе он от тепла потеряет свои свойства, как и перетопленный мед. Также поразило, что любой человек, у кого есть дача, участок земли, легко справится с содержанием одного улья с пчелами. Тем самым обеспечит свою семью медом на год», — сказала участница программы Наталья.

В заключение встречи Козярский пригласил всех на экскурсию на пасеку «Медовый сад».

Клуб «Активное долголетие» продолжает открывать новые горизонты для подольчан старшего возраста. Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.