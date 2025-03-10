В Подольске иностранец публично скорбил и применил насилие к сотруднику ДПС

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, утром 5 февраля 2025 года злоумышленник, находясь вблизи дома, расположенного в городском округе Подольск, проигнорировал законные требования сотрудников ДПС прекратить противоправные действия, публично оскорбил полицейских и применил насилие к одному из инспекторов.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.