В Подольске «Диктант Победы» будут писать более чем на 30 площадках

В Подольске «Диктант Победы» 25 апреля будут писать на 31 площадке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На базе общеобразовательных учреждений свои знания о Великой Отечественной войне будут проверять школьники. Остальные желающие смогут присоединиться к акции по четырем адресам.

Написать «Диктант Победы» можно будет в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62, в КПЦ «Дубровицы» в посёлке Дубровицы, 65а, молодёжном центре «Территория будущего» в посёлке Кузнечики, 8а, многопрофильном колледже № 1 на улице Генерала Стрельбицкого, 1.

«Участники, которые быстрее других справятся с заданиями, смогут вживую увидеть Парад Победы на Красной площади», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также принять участие можно будет в онлайн-формате — на сайте проекта. Подготовиться к «Диктанту Победы» поможет специальный курс, разработанный партией «Единая Россия» и компанией Ростелеком. Курс доступен на сайте.

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