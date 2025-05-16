В Подольске более 500 юнармейцев участвуют в этапе военной игры «Зарница 2.0»

В Подольске более 500 юнармейцев принимает участие в двухдневном региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном открытии команды из Подмосковья приветствовали глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, руководитель регионального отделения Юнармии Московской области Евгений Лукошников, председатель совета депутатов округа Алексей Никулин и другие почетные гости.

«В Подольск приехали более 500 участников со всего Подмосковья. За два дня ребята покажут себя в инженерной, строевой и тактико-специальной дисциплинах, в знании истории и основ медицины, управлении БПЛА. Нашим ребятам желаю удачи, покажите, на что способен Подольск. Всем участникам — честной игры и достойных результатов!» — сказал Артамонов.

Символично, что в этом году военно-патриотическую игру провели в школе, которая носит имя участника СВО кавалера Ордена мужества Дмитрия Зернова. Герой с 2011 года преподавал физкультуру в Федюковской школе, занимал должность замдиректора по безопасности, руководил юнармейским отрядом. Как только началась мобилизация, пошел добровольцем на СВО и получил позывной Учитель. Стал кавалером ордена Мужества, получил медаль «За отвагу». Героически погиб под Луганском 23 июля, прикрывая своих товарищей.

Победители представят Московскую область на окружном этапе, который пройдет в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.