В Подольске благоустроят сквер в 4-м микрорайоне

В Подольске в 2025 году обустроят сквер между улицей Юбилейной и Красногвардейским бульваром, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благоустройство проведут по программе губернатора региона Андрея Воробьёва «Формирование современной комфортной городской среды».

«Еще одно общественное пространство обустроим в Подольске в следующем году. Уже весной начнутся работы в сквере между ул. Юбилейной и Красногвардейским бульваром. Уверен, что обновленный сквер станет излюбленным местом отдыха для жителей и гостей нашего округа», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Сохранят основную пешеходную аллею, где высадят новые деревья и кустарники. В верхней части сквера от детской площадки проложат современный прогулочный маршрут. Он свяжет между собой новую площадь с качелями и спортивную площадку с турниками и настольным теннисом.

Вдоль пешеходных дорожек проведут освещение, установят скамейки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.