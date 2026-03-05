В Подольске 1 900 выпускников прошли тренировку к ЕГЭ-2026

Тренировочное мероприятие в рамках подготовки к ЕГЭ-2026 прошло 4 марта в Подольске на 13 пунктах проведения экзаменов. В нем приняли участие около 1 900 выпускников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировка состоялась в учебных корпусах лицеев № 5, № 23 и № 26, лицее поселка Львовский, лицее Климовска, школе Бородино, школе имени Героя России А. Г. Монетова, школах № 18, № 29, № 30 и гимназии имени Подольских курсантов. Процедура прошла в формате, максимально приближенном к реальному экзамену: с регистрацией, проверкой паспортов и допуском в аудитории по ведомостям.

Участники выполнили экзаменационные задания, а также отработали организационные этапы. В ходе мероприятия специалисты проверили передачу полного комплекта экзаменационных материалов по защищенным каналам связи, печать и сканирование бланков в аудиториях и стабильность работы оборудования.

«На таких мероприятиях школьники знакомятся с процедурой экзамена и тренируются в выполнении экзаменационных работ. Чуть позже ребята узнают свои результаты и поймут, что им необходимо подкорректировать в подготовке, пока есть еще время до основных экзаменов», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель пункта проведения экзамена № 4305 Анна Белофостова.

По данным организаторов, по всей стране в тренировке участвовали более 400 тысяч выпускников, было задействовано почти 4900 пунктов. Ранее подобные мероприятия прошли 28 января и 18 февраля, следующая всероссийская тренировка намечена на 14 мая. В Подмосковье также проводят региональные испытания, ближайшее состоится 14 марта по русскому языку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.