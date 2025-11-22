В подмосковном поселке Черусти начался капитальный ремонт школы

В подмосковном поселке Черусти стартовал капитальный ремонт местной школы, который завершится к 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе округа Шатура.

В рамках работ будут полностью заменены инженерные коммуникации, проведена современная внутренняя отделка и установлено новое оборудование. На время ремонта учебный процесс организован на четырех временных площадках: младшие классы разместятся в помещениях детских садов № 9 и № 13, а также в библиотеке местного дома культуры, тогда как ученики 5-9 классов будут заниматься в рошальской школе № 6 с организованным автобусным сообщением.

Для обеспечения комфортного обучения во всех временных помещениях уже проведен ремонт, завезена школьная мебель и адаптированы учебные пространства. Встречи с родителями прошли непосредственно на всех площадках, где представители администрации продемонстрировали готовность инфраструктуры и ответили на вопросы о организации образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.