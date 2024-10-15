В подмосковном колледже «Энергия» прошел день открытых дверей для учащихся с ОВЗ

В центре оборонно-промышленной подготовки в Реутове и центре гидрометеорологии и аэронавигации в Балашихе состоялись дни открытых дверей для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В актовом зале Балашихинского подразделения собрались школьники, их родители и преподаватели. Перед гостями выступили заведующие подразделениями, которые рассказали о структуре колледжа, специальностях и особенностях учебного процесса. Также на мероприятии присутствовала агитбригада, которая рассказала об истории учебного заведения.

Кроме того, мастера производственного обучения поделились информацией о возможностях трудоустройства для будущих абитуриентов, а социальные педагоги объяснили условия обучения и доступные выплаты.

В Реутове школьники смогли ознакомиться с аудиториями и мастерскими колледжа. Преподаватели провели мастер-классы, ответили на вопросы школьников и их родителей, познакомили с профессиями, на которых специализируется обучение в колледже.

Все желающие смогли попробовать свои силы в профориентационных мастер-классах, а студенты колледжа подготовили выставку рисунков и художественные номера, а высококвалифицированные педагоги-наставники провели открытый мастер-класс по поварскому искусству.

В мероприятии приняли участие более 50 школьников из специализированных учебных заведений Балашихи и Люберец.

«Результативность таких мероприятий, как День открытых дверей, не оценишь в точных цифрах, здесь другие критерии. Все ребята, присутствующие на Дне открытых дверей, уходили с твердой уверенностью, что обучение в нашем колледже — это их мечта», — отметил директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.