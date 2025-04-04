В подмосковном ГГТУ прошел конкурс молодых педагогов дошкольного образования

На базе государственного гуманитарно-технологического университета 3 апреля состоялся традиционный ежегодный конкурс молодых педагогов дошкольного образования и их наставников «Открытие». Мероприятие прошло в рамках фестиваля педагогических идей — 2025 при поддержке министерства образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, конкурс проводится с целью поддержки и продвижения талантливых педагогов, а также повышения престижа профессии воспитателя.

В этом году финалистами очного этапа стали представители 12 муниципалитетов. Для победы участникам предстояло пройти два конкурсных испытания: провести мастер-класс и открытое родительское собрание.

Преодолев этап первого профессионального конкурса, молодые воспитатели, музыкальные руководители и учителя-логопеды продолжат совершенствовать свое мастерство и примут участие в областном и всероссийском этапах конкурса «Воспитатель года».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.