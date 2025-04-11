В Подмосковном энергетическом институте 19 апреля пройдет день открытых дверей

В Московском энергетическом институте (НИУ «МЭИ») 19 апреля 2025 года по адресу: ул. Красноказарменная, д. 17, в 11:00 состоится день знакомства с «Мособлэнерго». Мероприятие будет организовано в рамках дня открытых дверей. Участников ждут в аудитории Д-400, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

К участию в мероприятии приглашаются выпускники средних общеобразовательных школ и колледжей Москвы и Московской области, а также их родители.

Предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Представители «Мособлэнерго» расскажут гостям мероприятия об основных видах деятельности компании, о заключении договоров о целевом обучении и возможностях, которые компания может предоставить студентам НИУ «МЭИ» как по прохождению практики, так и по дальнейшему трудоустройству. Познакомят с направлениями подготовки бакалавров в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» и правилами подачи документов при поступлении в 2025 году.

Следует подчеркнуть, что День открытых дверей в этом году станет особенным и значимым для «Мособлэнерго» и НИУ «МЭИ», так как 2025 год является юбилейным для обоих учреждений — НИУ «МЭИ» отметит 95-летие, а «Мособлэнерго» 20-летие.

«День знакомства с «Мособлэнерго» проводится в НИУ «МЭИ» ежегодно и традиционно привлекает внимание сотен выпускников школ и колледжей Москвы и Подмосковья. В прошлом году мероприятие посетило более 150 участников.

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