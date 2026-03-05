В Подмосковье жители направили 600 тыс SMS на номер 112

Жители Московской области с 2015 года отправили около 600 тыс. SMS-сообщений на единый номер экстренных служб 112. Этот способ связи остается одним из востребованных каналов обращения за помощью, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 работает в Подмосковье с 2015 года и принимает обращения круглосуточно, без выходных и перерывов. Обратиться на единый номер можно в любой экстренной ситуации, требующей немедленного реагирования оперативных служб.

Самым популярным способом связи остается телефонный звонок. Он доступен даже при нулевом балансе и отсутствии SIM-карты. С момента запуска системы на номер 112 поступило более 1,7 млн таких вызовов.

Вторым по востребованности каналом стала отправка SMS. За время работы системы жители региона воспользовались этим способом около 600 тыс. раз. Формат особенно удобен для людей с ограничениями по слуху и речи. Сообщения бесплатны для абонентов всех мобильных операторов на территории Московской области.

При отправке SMS необходимо указать адрес и кратко описать происшествие. При необходимости можно сообщить об ограничениях по состоянию здоровья. В ответ оператор направляет сообщение о привлечении экстренных служб или задает уточняющие вопросы.

Также обратиться за помощью можно через оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.