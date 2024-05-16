В Подмосковье завершился первый соревновательный день чемпионата «Профессионалы»

В Серпуховском колледже прошел первый соревновательный день третьего итогового этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2024. Участники состязались в трех ключевых модулях: «Встреча с клиентом», «Организация складских операций» и «Организация процесса грузопереработки», передает пресс-служба министерства образования региона.

В рамках модуля «Встреча с клиентом», участники продемонстрировали свои навыки коммуникации и продаж, готовясь и проводя встречу с экспертом соревнований, Анной Сергеевной Погодиной, которая выступила в роли клиента. Помимо этого, они успешно составили коммерческие предложения, опираясь на информацию, полученную во время встречи.

Модуль «Организация складских операций» стал настоящим испытанием для конкурсантов, которые работали с большим объемом складских документов, включая акты, накладные и договоры. Особое внимание было уделено мастерству работы с программным обеспечением «1С: Управление складированием».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.