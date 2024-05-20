В Подмосковье завершился очный интенсив по интеграции школ в науку и бизнес

На базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы городского округа Долгопрудный завершилась очная часть курса повышения квалификации «Эффективное управление образовательной организацией в рамках проекта «Наука в регионы» от фонда развития физтех-школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Руководители школ, лицеев, гимназий из 18 регионов России познакомились со спецификой «Системы Физтеха» и полезными инструментами работы с командой, обучились грамотному взаимодействию школ с университетами и представителями индустрии в консорциумах «школа-вуз-высокотехнологичная компания».

В рамках проекта «Наука в регионы 3.0», под эгидой которого реализуется курс, уже налажено взаимодействие с вузами в субъектах РФ — ТГУ (Тверская обл.), НГПУ (Нижегородская обл.), ПГНИУ (Пермский край), УУНиТ (Респ. Башкортостан) и другими университетами в 6 регионах: в них внедряются программы сетевого бакалавриата с МФТИ и отлаживаются связи с технологическими производствами по всей стране.

Руководителей образовательных организаций также ждет онлайн-модуль, в течение которого они прослушают лекции от ведущих экспертов и партнеров Фонда развития Физтех-школ, выполнят тестовые задания, разработанные для закрепления усвоенного материала и подготовки итоговых проектов.

В конце обучения участники получат удостоверения о повышения квалификации от МФТИ и защитят проекты — результат практического применения знаний курса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.