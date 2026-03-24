В Подмосковье завершили цикл диагностик в математических классах
Фото - © Министерство образования Московской области
Более 14 тысяч десятиклассников из 498 школ Подмосковья 24 марта написали региональную диагностическую работу по математике углубленного уровня. Она завершила цикл проверочных мероприятий для учащихся математических классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональная диагностическая работа включала восемь заданий разного уровня сложности — от базового до высокого. Они проверяли освоение программы по предмету «Математика» и охватывали темы чисел и вычислений, уравнений и неравенств, тригонометрии, стереометрии, теории вероятностей и статистики. На выполнение заданий в электронном формате отводилось 90 минут.
