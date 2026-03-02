В Подмосковье завершили сессию «Гравитация лидерства»

Стратегическая сессия «Гравитация лидерства» состоялась в Подмосковье 27 и 28 февраля. Ее темой стала «Образовательная экосистема: основа устойчивого лидерства». На площадке собрались 85 ведущих руководителей системы образования региона — представители кадрового резерва «Капитаны образования», а также члены регионального и муниципальных клубов директоров.

Программа объединила образовательные, интеллектуальные и командные форматы работы. Перед участниками выступили приглашенные эксперты: Леонид Клейн рассказал о культурных аспектах лидерства, Алексей Ежиков — о бизнес-коммуникациях, Ксения Ильянович — о тайм-менеджменте и личной эффективности.

Ключевой задачей управленческих команд стала разработка модели «Образовательной экосистемы современной школы для будущего России». В финальный день сессии участники представили свои проекты коллегам. Лучшие решения планируется внедрить в муниципалитетах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.