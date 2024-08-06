В Подмосковье заработали новые требования к банкам по взаимодействию с должниками

С 5 августа 2024 года вступили в силу новые требования к банкам и микрофинансовым организациям, которые регламентируют взаимодействие с должниками, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Основные положения статьи 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ устанавливают требования к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками.

Теперь при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, банки и МФО должны: иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации, которое должно соответствовать установленным требованиям; уведомить ФССП России о наличии такого оборудования и программного обеспечения; вести аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками и иными лицами; предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия; не менее 3-х лет хранить аудиозаписи на электронных носителях.

ФССП России наделена полномочиями контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в части возврата просроченной задолженности физлиц. Если оборудование или программное обеспечение не соответствует требованиям, ФССП России извещает об этом кредитную или микрофинансовую организацию и запрещает ей взаимодействовать с должниками.

Организация утрачивает право взаимодействия с должниками указанными способами в случае отсутствия необходимого оборудования и программного обеспечения, о чем обязаны уведомить ФССП России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.