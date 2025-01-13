В Подмосковье заработал новый сервис по поиску потерянных питомцев

Новый сервис по поиску потерявшихся питомцев запущен в Московской области. Он доступен на региональном портале «Госуслуги» и помогает жителям региона размещать объявления о найденных и пропавших животных, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сервис предоставляет удобные инструменты для поиска: пользователи могут загрузить фото своего питомца и нажать кнопку «Найти». Искусственный интеллект выдаст объявления о найденных или пропавших животных, учитывая совпадения, а расширенный поиск позволит указать дополнительные особенности животного для более точного результата.

«Платформа представляет собой незаменимый инструмент для каждого владельца, оказавшегося в трудной ситуации. Она не только обеспечивает удобный и практичный способ размещения объявлений о найденных или пропавших животных, но и использует мощь искусственного интеллекта для быстрого поиска совпадений среди всех доступных объявлений. Благодаря этому шансы на воссоединение с любимцем значительно увеличиваются. Каждый пользователь, обратившийся к этому сервису, становится частью большого сообщества, где поддержка и взаимопомощь стоят на первом месте», — отметил первый заместитель министра — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В случае, если по выбранным параметрам не будет найдено подходящего совпадения, пользователи могут разместить на платформе свое собственное объявление. Оно будет доступно для просмотра другим пользователям в течение 30 календарных дней. В случае необходимости изменений в объявлении, это можно сделать в течение этого времени.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что сервис активно информирует пользователей о совпадениях по их публикациям и уведомляет о необходимости удалить или отредактировать объявления по истечении срока размещения. Таким образом, новая платформа значительно облегчает поиск пропавших домашних животных и позволяет оперативно сообщать владельцам о найденных питомцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.