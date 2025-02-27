В Подмосковье запустят просветительский проект «Родительский час»

Министерство образования Московской области запускает новый онлайн-проект «Родительский час». Это цикл вебинаров для родителей, посвященных вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, здоровьесбережения и безопасности, сообщает пресс-служба Минобра Подмосковья.

Проект включает три рубрики. В рамках «Мнения эксперта» выступят специалисты в области психологии и педагогики. В рубрике «Родителям на заметку» эксперты Корпоративного университета развития образования (КУРО) представят методические рекомендации и памятки по вопросам воспитания. А в разделе «Вопрос? Ответ!» родители смогут направить видеообращения и получить разъяснения от экспертов.

Первый вебинар состоится 28 февраля в 15:00 и будет посвящен теме «Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы». В ходе встречи эксперты обсудят механизмы защиты детей от негативного контента. Спикером выступит нейропсихолог, преподаватель психологии, лектор Российского общества «Знание» Лев Малазония. Модератором станет заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Запись вебинара будет доступна в Telegram-канале Корпоративного университета развития образования и официальной группе ВКонтакте. Присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/40947613/1754055120.

Прямая трансляция пройдет в социальной сети ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video1031553277_456239017.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.