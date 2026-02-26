В Подмосковье запустили систему наставничества для подростков

Система персонального наставничества для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начала работать в Московской области. За каждым участником программы может быть закреплен личный наставник, который поможет в социализации и профориентации, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Новый социальный институт предусматривает закрепление за подростком взрослого наставника. Он помогает ребенку адаптироваться, определиться с будущей профессией и выстроить доверительные отношения. В реестре региона сейчас числится 11 наставников.

«Запуск института наставничества — это важнейший шаг в развитии системы поддержки подрастающего поколения. Мы создаем механизм персональной помощи, когда у ребенка появляется взрослый друг, готовый разделить с ним трудности и радости и помочь найти свой путь», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

По его словам, наставник становится для подростка значимым взрослым, который формирует уважение к традиционным ценностям и позитивное мировоззрение.

Одним из первых примеров работы программы стала пара из городского округа Истра. Наставник Яна Латышева поддержала ученицу Софию, у которой возникали трудности в школе. Девочка начала участвовать в движениях «Юнармия» и «Движение первых», что помогло ей почувствовать себя частью коллектива, укрепить дисциплину и повысить уверенность в себе.

Кандидаты в наставники проходят отбор. Решение о закреплении принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при согласии подростка и его родителей. Работа ведется по индивидуальному плану с участием семьи и школы. Желающие присоединиться к программе могут обратиться в муниципальные комиссии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.