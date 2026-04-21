В Подмосковье запустили школу сервисных студотрядов

В Московской области 19 апреля стартовала образовательная программа «Школа студенческих сервисных отрядов — 2026». В проекте участвуют студенты колледжей и вузов региона, которые осваивают профессию «Официант 3-го разряда», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программу реализует Московское областное региональное отделение организации «Российские студенческие отряды». Обучение носит практико-ориентированный характер. Первое занятие стало вводным: участникам рассказали об истории движения, специфике сервисных отрядов и требованиях к работе в сфере обслуживания.

Студенты изучают основы организации сервиса, стандарты обслуживания и конфликтологию. Также программа предусматривает развитие надпрофессиональных навыков — коммуникации, стрессоустойчивости и умения работать в команде. Практическая часть включает отработку действий, необходимых для работы в общественном питании и сфере гостеприимства.

«Школа сервисных отрядов позволяет выстроить понятную траекторию подготовки студентов: от получения базовых знаний до выхода на реальные объекты. Уже в процессе обучения ребята начинают осознавать требования профессии и формировать необходимые навыки», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Он подчеркнул, что программа тесно связана с работодателями и обеспечивает непрерывную практическую подготовку на региональных объектах в течение всего года.

По итогам обучения участники получат свидетельства государственного образца. Летом более 1000 студентов Подмосковья планируют трудоустроить в гостиницы, предприятия общественного питания, детские оздоровительные лагеря и на круизные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.