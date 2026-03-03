В Подмосковье запустили онлайн-проверку смет на ремонт

Жители и предприниматели Московской области получили возможность онлайн подать заявку на проверку смет по ремонту и благоустройству, финансируемым из регионального бюджета. Сервис доступен на региональном портале в разделе для бизнеса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале заработала услуга «Проверка смет по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий». С ее помощью можно направить документы на экспертизу без личных визитов и бумажных комплектов.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что перевод строительных и экспертных процедур в цифровой формат особенно важен для проектов с бюджетным финансированием.

«Теперь проверка сметной документации по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий доступна онлайн — без личных визитов и бумажных комплектов документов», — пояснила Куртяник.

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Речь идет о проверке сметной стоимости работ по текущему ремонту зданий и сооружений, включая линейные объекты, а также по благоустройству в муниципалитетах Подмосковья за счет регионального бюджета.

Для оформления заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат проверки поступит в личный кабинет заявителя и в автоматизированную систему «Госэкспертиза».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.