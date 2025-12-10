В Подмосковье запустили интерактивную карту елочных базаров

Для жителей Московской области на базе портала «МОй АПК» создана специальная интерактивная карта, позволяющая легко найти новогоднюю елку для своего праздника. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«На интерактивной карте отмечено более 170 официальных точек продаж в Подмосковье, где каждый желающий сможет приобрести лесную красавицу. При этом онлайн-карта будет регулярно обновляться, чтобы пользователи всегда могли получить актуальную информацию и выбрать ближайшую торговую точку», — сообщили в ведомстве.

Портал «МОй АПК» — персональный гид в сфере сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. На портале можно найти информацию о доступных в регионе сервисах и услугах для жителей, гостей и производителей сельхозпродукции, узнать последние новости агропромышленного комплекса и познакомиться с гастрономическим разнообразием Московской области.

Большинство елочных базаров в регионе откроются с 20 декабря. Ознакомиться с интерактивной картой елочных базаров можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.