В Подмосковье запущено новое мобильное приложение для вывоза стройотходов

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области запустили электронный сервис на базе мобильного приложения «Добродел» в целях вывоза строительных отходов от физических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый сервис предлагает жителям Московской области простой и экологичный способ утилизации строительных отходов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида, — теперь не нужно беспокоиться о сложностях вывоза — достаточно оформить заказ через удобный интерфейс. Всю работу на себя возьмет ответственный перевозчик, имеющий лицензию на перемещение стройотходов. Мусор оперативно заберут и доставят на переработку, соблюдая все экологические стандарты. Это решение помогает не только поддерживать чистоту, но и заботиться о природе, сокращая количество отходов, отправляемых на свалки».

Сервис предоставляет жителям множество возможностей для удобного управления. Они могут отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени, что позволяет им всегда быть в курсе, на каком этапе находится процесс. Кроме того, сервис позволяет выбрать наиболее подходящее время и дату для вывоза отходов, что значительно облегчает планирование и минимизирует неудобства. Жители могут также оценить качество предоставленных услуг, оставляя отзывы и рейтинги, что способствует повышению уровня обслуживания и стимулирует к дальнейшему улучшению.

Запуск сервиса позволит сократить количество «нелегальных перевозчиков», а также поспособствует предотвращению образования новых несанкционированных свалок.

Воспользоваться сервисом можно с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Все услуги» > «Дом и ЖКХ» > «Заявка на вывоз строительных отходов». Отметим, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, надо обновить приложение

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.