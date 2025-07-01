Дорожные службы отремонтировали остановки в девяти округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в девяти округах. После проведенных работ ожидать транспорт стало гораздо комфортнее и безопаснее, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отремонтировали остановки, расположенные на городских улицах: Лихачевском проспекте в Долгопрудном, ул. Октябрьской Революции в Коломне, Октябрьском проспекте в Подольске, ул. Вернова в Дубне.

Также починили остановочные павильоны на дорогах в малых населенных пунктах: селе Марфино г. о. Мытищи, ул. 8 Марта в деревне Клишева Раменского округа, деревне Татищево Дмитровского округа, деревне Гладково г. о. Ступино и поселке городского типа Менделеево г. о. Солнечногорска.

В ведомстве отметили, что работы по поддержанию элементов инфраструктуры специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно. Особое внимание уделяют объектам, влияющим на безопасность дорожного движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.