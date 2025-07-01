Воробьев: в Подольске открыли роботизированный распределительный центр «Магнита»

Первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открылся на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск. Первую очередь ввели в эксплуатацию в марте, а вторую (последнюю) — сегодня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Старт работе распределительного центра дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС», Давит Манукян и сотрудники комплекса.

На сегодняшний день это крупнейший распределительный центр компании в стране. Здесь используются автоматизированные системы, которые помогают сотрудникам работать быстрее и эффективнее. Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Столичный регион растет, и все, что касается распредцентров, логистики, маркетплейсов занимает очень заметное место в экономике Подмосковья», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что перед регионом стоит задача максимально стимулировать компании, чтобы на территории Московской области появлялись предприятия, производящие роботов. Глава региона поблагодарил ГК «КОМИТАС» и ПАО «Магнит», а также успехов сотрудникам центра.

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Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 10 млрд рублей. Также было создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест. Автоматизированный складской комплекс «Магнита» станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр компании.

По словам статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, площадь объекта составляет 86 тыс. кв. м. Это крупнейший федеральный распределительный центр. Сегодня решаются вопросы повышения производительности труда в отрасли торговли. На базе Минпромторга был сформирован Штаб технологического развития. ПАО «Магнит» активно участвует в этой работе. Была подготовлена целая программа технологического развития отрасли и распределительный центр является лидером такого технологичного, логистического развития в стране.

Логистический комплекс построен по модели build-to-rent и включает несколько зон, в том числе для комплектации мелкоштучных заказов для магазинов «Магнит Косметик». Пятиэтажное здание площадью 30 тыс. «квадратов» хранит более 35 тыс. товаров от косметики до бытовой химии. После комплектации товары упаковываются и отправляются на конвейер длиной более 2 км, который обрабатывает до 60 тыс. коробок в сутки.

Также распределительный центр включает сухой склад с технологией коробочной комплектации pick-by-store, зоны pick-by-line (распределение поступившего на склад товара по специально подготовленным местам для каждой розничной торговой точки), пуллинга (сборной доставки товаров от разных поставщиков).

Как отметил гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, на ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о достаточно большой программе развития роботизации на складских мощностях ГК «Магнит». Сегодня в Подольске открылся крупнейший распределительный центр компании. Он состоит из 5 блоков, один из которых полностью роботизирован. Здесь реализована конвейерная система роботизации, и проводится тестирование технологии роборуки.

Помимо этого, в настоящее время на складском комплексе тестируются напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации, роботизированные погрузчики для перевозки грузов, роботы-уборщики и другие решения. Для управления автоматизированными конвейерами и устройствами здесь внедрена новая система управления складом.

Управляющий директор ГК «КОМИТАС» Давит Манукян добавил, что все роботизированные решения, которые применяются на складском комплексе, разработаны в Подмосковье. Компания уже 4 года сотрудничает с Минпромторгом РФ в сфере локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всем мире. Перед компанией поставлена задача — производить не просто софт, но и «железо» в России. Компания продолжит масштабировать роботизированные технологии как в новом комплексе в Подольске, так и в целом в Подмосковье.