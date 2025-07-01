В Луховицах 5 июля пройдет семейный фестиваль

5 июля в парке имени И. Г. Воробьева, м. о. Луховицы, состоится семейный фестиваль «Луховицкий огурец», ставший одним из главных летних событий Луховиц. Ежегодно фестиваль собирает туристов и аграриев из Подмосковья, Москвы, Рязани, Суздаля и других городов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Традиционно в рамках фестиваля проходят сельскохозяйственная ярмарка-продажа, тематический фудкорт и дегустация луховицких огурцов. Также гостей фестиваля ждет разнообразная культурно-досуговая программа, в рамках которой пройдут театрализованные представления, концертная программа профессиональных артистов и творческой самодеятельности, всевозможные конкурсы, показательная засолка «всем миром», различные мастер-классы и множество других активностей. Традиционные кулинарные мастер-классы фестиваля украсит конкурс мастеров карвинга на самую красивую подачу блюд из местных теплиц и огородов. Для детей подготовлена отдельная вкусно-развлекательная программа.

Впервые в этом году международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 литров по особенному рецепту, который в завершении праздника смогут отведать все желающие.

Фестивальные площадки начнут работу с 12:00, а его официальное открытие запланировано на 14:00 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 16.

Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.