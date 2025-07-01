На Загорской ГАЭС в Подмосковье завершили капремонт четвертого гидроагрегата

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершился важный этап годовой ремонтной кампании: после планового капитального ремонта в эксплуатацию введен гидроагрегат № 4 мощностью 200 МВт в генераторном режиме и 220 МВт в насосном режиме. Это один из шести обратимых гидроагрегатов станции, пуск которого состоялся в 1990 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ремонт продолжался 84 календарных дня и включал обширный комплекс мероприятий по восстановлению технических характеристик оборудования. Были обследованы и отремонтированы ключевые узлы и элементы гидроагрегата, устранены выявленные дефекты, заменены изношенные детали.

В ходе капремонта специалисты провели ремонты гидротурбинного оборудования, механической, электрической частей генератора и вспомогательного оборудования. Также проверены системы возбуждения, торможения и пожаротушения гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнили специалисты Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в группу «РусГидро».

Перед вводом гидроагрегата в работу были проведены все необходимые проверки и испытания, подтверждающие надежную работу оборудования.

В составе основного генерирующего оборудования Загорской ГАЭС шесть обратимых гидроагрегатов с радиально-осевыми турбинами. Регулярное проведение капитальных ремонтов являются неотъемлемой частью производственной программы станции. Подобные мероприятия проводятся каждые четыре года, что позволяет поддерживать техническое состояние оборудования на уровне, обеспечивающем надежное и стабильное производство электроэнергии.

В этом году ремонтная программа, предусматривающая профилактические текущие ремонты всех шести гидроагрегатов станции, завершится в ноябре, до начала отопительного периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для защиты людей и системы жизнеобеспечения в период паводков.

«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идет активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию», — сказал Воробьев.