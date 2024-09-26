В Подмосковье записаться на прием к врачу можно онлайн в приложении «Добродел»

В едином мобильном приложении «Добродел» собрано много полезных цифровых сервисов — электронные госуслуги, запись к врачу и вызов врача на дом, запись в МФЦ, проверка очереди в детский сад, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Например, в разделе «Решаем проблемы вместе» можно сообщить о проблеме, поучаствовать в голосовании или опросе по важным темам, посмотреть ход строительства различных объектов в регионе и даже стать «Народным инспектором».

Помимо этого, в разделе «Платежи» в пару кликов можно оплатить квартплату, электричество, водоснабжение, газ, отопление, штрафы, налоги, судебные задолженности, госпошлины. Удобный доступ к амбулаторной карте, возможность заказать медсправки, просматривать записи врачей, отслеживать историю посещений и результаты исследований — все это доступно в разделе «Медкарта».

Для любителей туризма в одноименном разделе собраны лучшие идеи для отдыха и путешествий по Подмосковью. Там есть: активный отдых, культура и искусство, рыбалка, природа и животные, фермы. А еще можно найти календарь мероприятий и готовые маршруты.

Кроме того, в разделе «Спорт» собраны более 2 тыс. секций для всех возрастов, анонсы событий и соревнований. Также доступна информация о свыше 400 муниципальных и региональных спортобъектах: адреса, сайты, телефоны, режим работы, секции, тренеры. Если перейти в «Дома культуры», то можно найти более 12 тыс. кружков на любой вкус. Выбрать нужный среди множества вариантов, доступных в более чем 880 домах культуры, и записаться на него онлайн.

Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.