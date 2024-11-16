В Подмосковье состоялась торжественная церемония закрытия «Вахты Памяти — 2024». Мероприятие прошло в государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике Можайского городского округа. Оно было приурочено ко Дню поисковика региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В церемонии участвовали более 700 активистов патриотических объединений и поисковых отрядов со всего региона. В том числе почетными гостями были представители Минобороны РФ. Организатором «Вахты Памяти» выступает министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе отметила, что в этом сезоне благодаря поисковикам удалось найти останки 388 павших в ВОВ бойцов. Большинство из них были с почестями преданы земле. Установлена судьба 19 человек.

Фото - © Анастасия Михайлова

«Сегодня в торжественной церемонии принимают участие их близкие, которые, как и мы, очень благодарны за ту важную и нужную работу, что делают подмосковные поисковые организации. У нас в регионе их 113. Там состоит более 3 тыс. человек, и каждый вносит лепту в сохранение исторической памяти о подвиге Героев, отдавших свою жизнь за Родину, причем не только принимая участие в экспедициях по всей стране и за ее пределами, но и работая в архивах», — заявила Швелидзе.

Руководители отрядов подвели итоги работы, обсудили планы на следующий сезон. Также для поисковиков провели экскурсию по музею, желающие попробовали полевую кухню, а отличившиеся были отмечены наградами.

Деятельность поисковиков

Фото - © Анастасия Михайлова

За этот сезон были проведены более 380 экспедиций в местах сражений ВОВ. 94 из них — в Подмосковье. По РФ и на территории союзных государств обнаружили останки 380 солдат, установили судьбу 19 бойцов. 376 из них похоронены с почестями.

Удалось разыскать родственников 10 воинов. Личные вещи и солдатские медальоны пятерых из них передали родственникам во время церемонии. Их нашли во время экспедиции подмосковного поискового отделения «Плацдарм» в Карелии, Севастополе и Архангельске.

С торжественным обращением выступил правнук красноармейца Федора Кобыльского, чьи останки были найдены неподалеку от деревни Лосьмино Смоленской области, Михаил Деньгин.

«Хочу выразить слова искренней благодарности всем поисковикам, которые сегодня здесь, и тем, кто не смог приехать. Отдельное спасибо хочу сказать руководителю экспедиции, в ходе которой обнаружили медальон моего прадеда. Вы вносите огромный вклад в сохранение исторической памяти», — заявил он.

Был также найден медальон солдата из Башкортостана. Заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте РФ, основатель поискового движения Республики Башкортостан Ильдар Бикбаев отметил, что удалось найти внучатых племянников бойца. Они в возрасте и не смогли приехать на мероприятие.

«Мы обязательно им предадим медальон и то, что ребята нашли. Огромное количество наших соотечественников еще не подняты нами, но мы продолжаем эту работу. Хочется выразить благодарность родственникам бойцов за то, что они сохраняют память семьи. И мы уверены, что это нужно молодым людям, подрастающему поколению, тем, кто должен продолжать великий подвиг наших предков. Победа будет за нами!», — высказался Бикбаев.

Федеральный проект «Судьба солдата»

Фото - © Анастасия Михайлова

Внукам и правнукам пропавших без вести передали найденные архивные документы, которые пролили свет на боевой путь их родственников. Работа ведется в рамках федерального проекта «Судьба солдата».

В этом году с просьбой найти данные пропавшего без вести Алексея Моисеевича Фисюна обратилась его семья. Оказалось, что близкие не могли найти информацию, потому что в документах была допущена ошибка в фамилии. Выяснилось, что боец погиб в сентябре 1941 года в бою за деревню Садки Ельнического района Смоленской области. Церемонию посетили его внучка и правнучка.

«Мы выражаем огромную благодарность поисковикам, ведь пока ведется такая работа, память будет жить вечно! В течение долгих лет мы искали нашего прадеда, и наконец-то у нас появилась хотя бы какая-то информация. Для нас это очень важно. Огромное спасибо!», — сказала правнучка бойца Дарья Тишкова.

Поисковые объединения Подмосковья

Фото - © Анастасия Михайлова

На сегодня в регионе функционируют 12 поисковых объединений — это 113 отрядов, в которых работают более 3 тысяч человек. Среди них Российское военно-историческое общество, «Поисковое движение России», Союз поисковых отрядов, региональное отделение ДОСААФ России и так далее.

«От лица ДОСААФ России, от себя лично я искренне приветствую бойцов и командиров поисковых отрядов — совсем юных поисковиков, и тех, чей стаж 10, 20, 30 и 40 лет. Сегодня мы подвели итоги, наметили планы. Работы впереди много. Спасибо всем, кто к ней причастен. Я желаю вам сил, здоровья, успехов и, конечно, поисковой удачи», — сказал начальник отдела развития поисковой деятельности и военно-исторической работы ДОСААФ России Сергей Садовников.

Также поисковики провели 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в рамках проекта «Битва за Москву». Всестороннюю поддержку организациям оказывает министерство информации и молодежной политики Московской области.