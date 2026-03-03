В Подмосковье за неделю подключили 264 камеры системы «Безопасный регион»

Более 260 камер системы «Безопасный регион» подключили за неделю в Московской области, а с начала 2026 года — свыше 1,5 тыс. устройств. Общее число камер в регионе превысило 168 тыс., сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено более 168 тыс. камер. Они помогают следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения. Камеры установлены во дворах и подъездах жилых домов, рядом с детскими государственными учреждениями и в других общественных пространствах.

Более 90 тыс. устройств оснащены технологиями искусственного интеллекта. Умные камеры фиксируют незаконную уличную торговлю, контролируют чистоту дворов и общественных территорий.

Кроме того, система выявляет мусор на остановках, парковку в запрещенных зонах вдоль дорог и на газонах, а также следит за безопасностью на стройках. Информация о внедренных ИИ-практиках доступна на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.