В Подмосковье за неделю опубликовали еще более 20 социально значимых закупок

С 3 по 7 марта в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликована 21 закупка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется выполнение комплекса работ по благоустройству территории лесопарковой зоны в Богородском городском округе.

Новые блочно-модульные котельные построят в г. о. Долгопрудный, м. о. Шатура и г. о. Лосино-Петровский, работы будут выполняться по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в регионе запланирован капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» в Химках и многофункционального комплекса «Академия дзюдо» в Звенигороде. Также предстоит строительство детской поликлиники в городском округе Дубна Московской области.

В Орехово-Зуевском городском округе будут осуществляться работы в рамках программы «Социальная защита населения Московской области», там проведут второй этап капремонта ГКУ СО МО Семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом».

Опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Березовая в городском округе Лосино-Петровский Московской области, по реконструкции улично-дорожной сети в районе ул. Спортивная в рп. Селятино в Наро-Фоминском городском округе, а также первому этапу реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево» в городском округе Красногорск. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.