В Подмосковье за неделю назначили 650 тыс руб штрафов за сброс мусора

Инспекторы выявили в Подмосковье 574 случая незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов с 10 сентября 2026 года. По 45 эпизодам нарушителям назначили штрафы на общую сумму 650 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжают пресекать незаконное размещение отходов. С 10 сентября 2026 года инспекторы выявили 574 случая сброса строительного и крупногабаритного мусора вне специально оборудованных контейнерных площадок.

Нарушения фиксируют камеры «Безопасного региона», установленные возле контейнерных площадок. Они круглосуточно ведут наблюдение за прилегающей территорией и распознают государственные номера автомобилей. После этого владельцам транспортных средств направляют штрафы по упрощенной процедуре.

По 45 эпизодам вынесены постановления об административных правонарушениях на общую сумму 650 тыс. рублей. Нарушителей выявили у контейнерных площадок в Шаховской на улице Шамонина, в Лобне на Краснополянской улице, в Солнечногорске на Стеклозаводской улице, в деревне Алексеево Павлово-Посадского округа и в деревне Шаликово Можайского округа.

Мусор следует утилизировать в своем населенном пункте, где заключен договор на его вывоз. Контейнеры в других поселках рассчитаны на местных жителей, а переполнение площадок может привести к образованию навалов.

Штраф для граждан составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.