В Подмосковье за 7 мая ликвидировали один лесной пожар

Один лесной пожар произошел 7 мая на территории гослесфонда в Подмосковье — в Озерном участковом лесничестве рядом с микрорайоном ВНИИПО Балашихи. Возгорание ликвидировали в день выявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар зафиксировали в Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 1 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи. В тушении участвовали 12 сотрудников лесопожарных формирований и три единицы техники. Огонь ликвидировали в день обнаружения.

По прогнозу, 8, 9 и 10 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском лесничестве сохранится II класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем плюс 8–15 градусов, ночью — плюс 4–10 градусов. Возможны переменная облачность, локальные дожди и грозы.

О возгораниях в лесу необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.