В Подмосковье выявлено неэффективное расходование бюджетных средств

Главное контрольное управление Московской области при проверке деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» выявило неэффективное расходование бюджетных средств, в связи уплатой транспортного налога за 2022 год в завышенном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году ГКУ МО «МОС АВС» безвозмездно передало в муниципальную собственность 72 транспортных средствах, в том числе тракторы, универсальные мини-погрузчики, автобусы ГАЗ.

При этом, из 72 единиц транспортных средств, переданных ГКУ МО «МОС АВС» муниципалитетам, 64 единицы не своевременно сняты c регистрационного учета в подразделениях ГИБДД, что и привело к завышениям по уплате транспортного налога за 2022 год.

В связи с выявленным нарушением Мособлконтролем будет рекомендовано усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, в том числе за своевременным снятием с регистрационного учета транспортных средств, выбывающих из оперативного управления учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.