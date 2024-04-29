Власти Буркина-Фасо отключили иностранных вещателей

В Буркина-Фасо отключили немецких и французских вещателей

Власти Буркина-Фасо отключили сигналы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde и запретили распространять газеты Monde и Guardian, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.