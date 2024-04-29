Власти Буркина-Фасо отключили иностранных вещателей
В Буркина-Фасо отключили немецких и французских вещателей
Власти Буркина-Фасо отключили сигналы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde и запретили распространять газеты Monde и Guardian, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Причиной такого решения стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), в котором прозвучали обвинения властей страны в атаках на гражданское население.
О сроке прекращения работы СМИ не сообщается.
Ранее в Буркина-Фасо останавливали вещание телерадиокомпаний Би-Би-Си и «Голос Америки»*.
* признаны в РФ СМИ-иноагентом