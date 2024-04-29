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Власти Буркина-Фасо отключили иностранных вещателей

В Буркина-Фасо отключили немецких и французских вещателей
Политика

Власти Буркина-Фасо отключили сигналы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde и запретили распространять газеты Monde и Guardian, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Причиной такого решения стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), в котором прозвучали обвинения властей страны в атаках на гражданское население.

О сроке прекращения работы СМИ не сообщается.

Ранее в Буркина-Фасо останавливали вещание телерадиокомпаний Би-Би-Си и «Голос Америки»*.

* признаны в РФ СМИ-иноагентом