Клиенты криптобиржи Beribit не могут вернуть свои деньги

Клиенты криптобиржи Beribit в Москве обратились в полицию из-за задержек выплат, они могли потерять до 400 млн рублей, пишут « Известия ».

Пострадавшие от действий компании пытаются выяснить судьбу своих инвестиций в офисах Beribit.

Клиенты фирмы утверждают, что не могут вернут консолидированно около 300–400 млн рублей.

Пять инвесторов поехали в местное отделение МВД для того, чтобы написать заявление в полицию. Сообщается, что сотрудников криптобиржи уже опрашивают силовики.

Накануне Beribit сообщала об изменениях в менеджменте компании. Новое руководство якобы «обнаружило несоответствия в балансовой отчетности».