Адам Кадыров стал куратором университета спецназа
16-летний сын Рамзана Кадырова назначен куратором университета спецназа
16-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа, говорится в Telegram-канале главы Чечни.
Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе «СВОИ ЛЮДИ» в Гудермесе.
«Принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Адам Кадыров занимает должность начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики.