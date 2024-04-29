Адам Кадыров стал куратором университета спецназа

Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе «СВОИ ЛЮДИ» в Гудермесе.

«Принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Адам Кадыров занимает должность начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики.